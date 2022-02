Bomberos de Alvarado reclaman abandono, les retiran desde equipo hasta el salario

Elementos del cuerpo de Bomberos de Alvarado, reclaman el abandono en el que se encuentran, les fue retirado el equipo, vehículo, insumos y hasta el salario.La Alcaldesa Lizzette Álvarez, no ha tenido acercamiento con los integrantes de la corporación, sólo les quitaron el apoyo, no obstante, siguen prestando los servicios de auxilio a la población con 7 elementos."Estamos prestando a la semana tres servicios. Pero cuando se viene la temporada de estiaje, que está a la vuelta de la esquina, estamos prestando a la semana 15 servicios. Una unidad que tenemos asignada por parte de la Secretaría de Protección Civil, es la única que tenemos en funciones", lamentó el Segundo Comandante de Bomberos de Alvarado, Antonio Tiburcio.Por casi 40 años, el cuerpo de bomberos que presta servicios al municipio ha recibido apoyo del ayuntamiento, hasta la actual administración.Ante la falta de pagos, pedirán la colaboración de la iniciativa privada y los elementos además de dar los servicios, tendrán que salir a botear.A la quincena percibían 2 mil 900 pesos, pero además del salario, requieren herramientas y vehículos para atender los llamados."Nos hace falta herramienta, por lo regular el equipo que tenemos en funciones, equipo de protección personal, equipo de respiración, todo es donado, todo ha sido donado por diferentes Cuerpos de Bomberos de Veracruz, inclusive por los Bomberos del Aeropuerto 'Heriberto Jara Corona', equipos que ya están trabajados, no son equipos nuevos".Ahora la corporación solo cuenta con una camioneta que está asignada por gobierno del estado, porque la que recibieron en 2013 por parte del ayuntamiento, la cual usaban para atención de fugas de gas, enjambres y rescate de fauna, ya fue retirada.