Bomberos de Alvarado requieren 7 mil pesos para sacar motobomba de corralón

Los bomberos de Alvarado llevan más de una semana sin "motobomba" para el combate de incendios en el municipio. La razón es que se encuentra en el corralón y cuesta 7 mil pesos el trámite para sacarla, por lo cual piden ayuda al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado para el pago.



Según relatan, la unidad se trasladó a la atención de un incendio de pastizal sobre la carretera federal Alvarado-Paso del Toro de aproximadamente un kilómetro, a la altura de la comunidad "La Piedra", pero para combatir el siniestro tuvieron que aparcar en un acortamiento en el carril sur a norte y mientras encontraban atacando el incendio un taxi se impactó por la parte trasera de la motobomba.



La unidad de alquiler con número económico VB-6864 de Veracruz resultó con daño en 80 por ciento, por lo que personal de la Policía Federal, acudió al accidente y determinó el traslado de las 2 unidades al corralón.



Los elementos de bomberos afirman que tenían el señalamiento de luces en la motobomba, además de que se trata de un vehículo de emergencia y que fue el taxista que no tuvo precaución, la Policía Federal, determinó canalizarlos al corralón.



La unidad de bomberos, resultó con daños en la calavera, defensa trasera y se abolló el cajón de herramientas.



Sin la motobomba, que es la que carga el agua para extinguir los incendios, no pueden atender los llamados en caso de un siniestro.



El caso se turnó a la Fiscal General y se requiere 6 mil pesos para la liberación de la unidad y mil 600 de multa de la Policía Federal.



Por ello, piden apoyo a las autoridades para prestar los servicios de auxilio, de lo contrario, no se podrá actuar de manera oportuna ante un incendio.