Bomberos de Coatepec, a la espera de apoyo económico de municipios de la región

El Cuerpo de Bomberos de Coatepec se encuentran a la espera de que los Ayuntamientos los apoyen con recursos para mantener la plantilla de bomberos y poder así ofrecer sus servicios a la población.

Y es que tres de los elementos tuvieron que hacer una “pausa” y dejar la corporación, ya que tuvieron que buscar otro trabajo para obtener recursos, pues hasta este jueves, ningún municipio del distrito de Coatepec los apoyó para poder hacer frente a los pagos de la primera quincena de enero.Al respecto, el comandante, Diego Solano Montano, informó que la agrupación se quedó sólo con cinco elementos, pues tres más tuvieron que buscar otro empleo para sostener a sus familias.“Son cinco y están sólo como voluntarios. Salieron los muchachos que estaban en nómina y al inicio de año no hubo ni hay llamado por las administraciones entrantes y ya pasaron dos semanas”, acotó.Sin embargo, reconoció que los gobiernos entrantes se encuentran aún designando direcciones y nombramientos pero los urgió a considerar el apoyo al Cuerpo de Bomberos, pues está en riesgo la plantilla de personal.Asimismo, dijo que de los Ayuntamientos de la región dependerá cuántos elementos se queden en la agrupación.“Por lo menos mantener los ocho que había, pues de otro modo no se podrán enfrentar los llamados de emergencia de la ciudadanía. Estaremos a la espera de lo que decidan los municipios. Pedimos que nos apoyen, pues los donativos son mínimos y lo que logramos recaudar en diciembre sirvió para el pago de aguinaldos”, abundó.Finalmente, adelantó que mantendrá una reunión con el alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera y dijo que espera que haya buenos acuerdos.“Pero no sólo es Coatepec, esperamos que también nos apoyen municipios cercanos que siempre nos piden ayuda, como Xico, Teocelo, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco, Jalcomulco y Apazapan”, concluyó.