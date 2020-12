Bomberos de Coatepec, en alerta este 24 de diciembre por quema de pirotecnia

Este día se prevé un incremento de los llamados de emergencia por quema de pirotecnia y por los accidentes que se registran sobre el bulevar Xalapa-Coatepec, indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano.



“Hoy van a incrementar esos llamados por la ‘cohetería’, por los accidentes. (Hay que) decirles que si llegan a quemar, no echen los cohetes en el pasto ni a las casas, que sea en lugares abiertos donde no se llegue a provocar incendios, porque la gente no entiende y quema pirotecnia este día”, mencionó.



Y es que dijo que este jueves ya han atendido alrededor de cinco servicios por árboles caídos, además de fugas de gas, quema de pirotecnia y un llamado para posible traslado de COVID-19.



Por ello, hizo un exhorto a la población a manejar con precaución sobre el bulevar, pues se esperan lloviznas con descenso de temperatura en las próximas horas.



“Las recomendaciones son que no pasen de la velocidad de 60 kilómetros por hora, que conduzcan despacio porque la carretera se pone resbalosa por la lluvia, también si hay neblina, que prendan sus luces y lo recomendable es que si toman no manejen, para que lleguen con seguridad a sus casas y si salen, que no se debe hacer, pues apaguen su árbol, la energía, el gas”, detalló.



Sobre la quema de pirotecnia, explicó que ya se han registrado incidencias en días anteriores que no han pasado a mayores, por lo que recomendó evitar su quema.



Finalmente, informó que habrá una guardia permanente de cinco elementos hoy y el día de mañana.