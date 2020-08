Bomberos de Coatepec exponen alza de intentos de suicidio en contingencia

El Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región ha atendido más de 12 casos de personas que han intentado suicidarse o causarse daño, resultado del encierro por la pandemia de COVID 19, así lo informó el comandante Diego Solano Montano.



Entrevistado, el encargado de la corporación, indicó que cada vez es mayor el número de personas que presentan síntomas de depresión y ansiedad.



“La gente piensa en el suicidio, cuando llegamos a un lugar así tratamos de hablar con ellos, ser lo más sensibles para que no lleguen al suicidio, pero eso es lo que se está dando bastante ahorita, hay gente que se quiere cortar las venas, ahorcar o aventar de algún puente o edificio”, comentó.



Y es que dijo que las personas suelen llamarlos para alertarlos de posibles suicidios y en este sentido aseguró que en el caso de esta agrupación algunos elementos cuentan con cursos de primeros auxilios psicológicos.



“Nosotros tenemos un curso de primeros auxilios psicológicos, por parte de un grupo de maestros universitarios de la UNAM, fue un grupo cerrado, son muchas horas, te enseñan cómo entablar una plática con la persona que quiere hacerse daño, las emociones se tratan de manera muy diferente. Este curso debería ser tomado por todos los paramédicos”, explicó.



Aseveró que afortunadamente las personas que han atendido por estos motivos, no han logrado su objetivo, aunque en algunos casos han tenido que ser trasladados a hospitales.



“Más de 12 casos en estos meses donde la gente nos llama porque se quieren dañar, hemos trasladado al hospital porque toman cajas de pastillas. Afortunadamente no han logrado la muerte, es un tema delicado y es por el encierro”, finalizó.