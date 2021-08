Bomberos de Coatepec lamentan falta de apoyo

Cuando suceden fenómenos naturales que afectan a las poblaciones, es cuando se demuestra la labor de los cuerpos de emergencia como rescatistas, bomberos y elementos de la Cruz Roja, sin embargo, esto no es reconocido por los gobiernos de los tres niveles, indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano.



Entrevistado, dijo que en México los cuerpos de emergencia no son tratados como en otros países, pues no se reciben apoyos por parte de las autoridades, a pesar de que se trabaja para la población y no para beneficio propio.



“En México los bomberos o rescatistas no somos tratados como en otros países, no tenemos quien nos ayude, no tenemos apoyos, tenemos un bajo sueldo que pocos ayuntamientos nos dan, con equipos obsoletos. En México es así, no hay apoyo de ninguna autoridad”, mencionó.



En este sentido, criticó que en el estado de Veracruz se han trabajado en distintas leyes que beneficien a los bomberos, no obstante, no han podido prosperar.



“Se vive con muchas carencias, se han tratado de hacer leyes que no han beneficiado, están intentando una ley y no hay avance para ayudarnos, si nos equipan es para beneficio de la población no para nosotros, cuando pasan los fenómenos naturales es cuando se demuestra el trabajo de rescatistas, de la Cruz Roja, de todos los cuerpos de emergencia”, finalizó.