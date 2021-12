Bomberos de Coatepec no atendieron incendio pues ya estaba controlado, aclaran

A pesar de que el Cuerpo de Bomberos de Coatepec no recibe apoyo financiero de ninguno de los Ayuntamientos de la región, no se niegan a acudir ante alguna emergencia que se registre, aseguró el comandante Diego Solano Montano.Señaló que ellos acuden pese a la falta de apoyo y empatía con la corporación, por parte de las autoridades de los municipios.Aseguró que hace días, ciudadanos de Xico solicitaron de su apoyo para apagar un conato de incendio; sin embargo, aclaró que no arribaron debido a que cuerpos de emergencia de ese Pueblo Mágico lograron sofocar el fuego y ya no era necesaria su presencia.“Se registró un incendio en un restaurante en Xico, nosotros no nos negamos a ir porque los ciudadanos son los que sufren. Las autoridades son apáticas pero nosotros iremos cuando se requiera. Pero todos los municipios tienen una Dirección de Protección Civil, son los primeros respondientes y ya si es necesario y valoran el apoyo de bomberos, iremos. Fueron los ciudadanos quienes nos llamaron y nos contactamos con Protección Civil Estatal y nos canceló la ida porque ya estaba controlado”, concluyó.