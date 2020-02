Bomberos de Coatepec no combatirán incendios forestales

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, informó que esta corporación sólo estará a cargo de incendios urbanos, de rescates y actividades comunes dentro de la ciudad.



Y es que dijo que luego de reuniones que ha mantenido la Secretaría de Protección Civil Estatal con otras dependencias y municipios para enfrentar la próxima temporada de incendios forestales, se les informó que ellos no participarán en el combate a estos fuegos.



"En la reunión que se tuvo a nivel municipal con las fuerzas estatales y federales, como CONAFOR, ellos dispusieron a los primeros respondientes en incendios forestales y en este caso el municipio a través de Protección Civil que ya están capacitados e incluso ya tienen sus constancias de apaga fuegos forestales, ellos serán los primeros respondientes en dado caso de que no puedan se dirigirán al Estado para que ellos apoyen y en caso de que tampoco sea suficiente, se dirigirán a lo federal".



"Ese es el protocolo que ellos siguen, si ellos van a actuar pues nosotros como bomberos nos dejan a cargo de los incendios urbanos, de casas habitación, de pastizales dentro de los predios de la ciudad, rescates y demás actividades normales", abundó.



No obstante, el bombero recordó que finalmente a la hora de la actuación ante los incendios forestales, la Secretaría Estatal siempre ha solicitado su apoyo y pese a la falta de insumos como la gasolina, acuden a los puntos requeridos.



“Nos pide el apoyo la misma Secretaría, finalmente a la hora de actuar es diferente, no les queda otra más que hablarle a los bomberos pero nos mantendremos al margen, que actúen primero los municipios y que usen sus unidades de Protección Civil”, aseveró.