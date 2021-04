Bomberos de Coatepec piden su vacuna contra COVID

El Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región no sólo atiende incendios en la zona, pues además hace traslados de pacientes de COVID-19, por lo que considera que debe ser prioridad para recibir la vacuna.



Al respecto, el Comandante Diego Solano Montano indicó que aún no han hecho la solicitud formal al Gobierno Federal en Veracruz, no obstante, aseguró que se han acercado a autoridades, de las cuales no han recibido ninguna respuesta.



“La hemos solicitado a autoridades ahora cuando fue la vacunación en Coatepec pero no hay fecha, nos dicen que no tienen autorización para vacunarnos. Tenemos múltiples labores y entre ellas los traslados de pacientes de COVID, tenemos contacto con ellos, los traslados en cápsula y la atención en sus casas y hay personas asintomáticas”, detalló.



El bombero precisó que, a través de la Junta Estatal de Bomberos Latinos, se hizo la solicitud a la Presidencia de la República para que todos los tragahumos en México reciban el biológico, sin embargo, no reciben respuesta.



“No se ha dado, esperamos a que se dé, que vacunen por lo menos a los bomberos de planta que están todos los días pero hay voluntarios también”, acotó.



Por ello, hizo un llamado al Gobierno del Estado y a la Federación, para que en breve este sector pueda recibir la dosis.