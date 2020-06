Bomberos de Coatepec, preparados para traslado de pacientes con COVID-19

El Comandante del Cuerpo de Bomberos en Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que por el momento no han realizado ningún traslado de paciente sospechoso de COVID-19.



Entrevistado, admitió que sí han recibido llamadas por parte de ciudadanos que temen tener el virus; no obstante, después de ejecutar los protocolos para la atención de estos casos, se descarta la enfermedad.



“Muchas personas que nos hablan por posibles síntomas, con temperatura, dolor de cuerpo. En esa cuestión vamos, checamos, hacemos las preguntas correspondientes conforme al protocolo y resulta ser otra cosa, una gripe normal, se les baja la presión o están enfermos de otra cosa”, señaló.



Sin embargo, refirió que la agrupación cuenta con todo el equipo necesario y una cápsula de traslado que les fue donada por los Bomberos de Boca del Río.



“No ha habido casos pero si se dieran, tenemos el equipo y la cápsula donada y tendríamos que hacerlo para apoyar, hasta ahorita, los casos en Coatepec, la misma gente asiste al hospital por sus medios y están en los hospitales de Xalapa, allá están recibiendo el tratamiento”, comentó.



Por último, destacó que la corporación debe de atender, con todos los protocolos creados para la contingencia, a las personas que solicitan la atención pre-hospitalaria, tengan o no tengan síntomas del virus.



“Nosotros como pre-hospitalarios, tengan o no tengan síntomas, seguimos los protocolos para la primera atención y si a distancia nos damos cuenta que posiblemente tenga síntomas muy visibles, en ese momento se viste uno y pedimos la cápsula y avisamos a la Secretaría de Salud, que es quien interviene”, finalizó.