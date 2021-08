Bomberos de Coatepec reportan aumento de atención a niños por COVID

Los bomberos de Coatepec y la región han brindado en las últimas semanas atención prehospitalaria a niños contagiados por COVID-19.



Al respecto, el comandante Diego Solano Montano informó que la corporación ha acudido a los llamados de padres y madres para dar asesoría y otorgar atención como la aplicación de oxígeno a los menores que se han contagiado en esta tercera ola.



Entrevistado, dijo que hasta el momento el Cuerpo de Bomberos no ha realizado traslados de niños o adolescentes debido a que los padres prefieren atender a sus hijos en sus hogares y con médicos particulares antes de llevarlos a algún hospital.



“Hemos atendido casos. Sin embargo, se han quedado en sus casas. Los padres se han negado a hacer los traslados de sus hijos al hospital, no hemos llevado al hospital directamente y hemos atendido en su casa. Van los médicos particulares a dar seguimiento, vamos a asesorarlos, a conectarles el oxígeno, nos piden que se los apliquemos”, añadió.



Al respecto, recomendó a los padres no confiarse y anteponer la salud de sus hijos antes que otros intereses, porque los pequeños sí se contagian y enferman, además de que los tratamientos son caros y en ocasiones es difícil conseguir los medicamentos.



“También los niños se infectan, sí los hay. Nos impresionan los casos de niños que están infectados ahorita. Niños de 2, 7, 12 años de edad. La verdad es impresionante verlos sufrir. Los medicamentos son caros y no hay dónde conseguirlos. Sin embargo, la información se maneja con cuidado, se reserva la identidad porque son menores”, comentó.



Por ello, consideró que no es el momento de regresar a clases presenciales, pues aún hay muchos contagios y los menores estarán en riesgo.



“Hacemos hincapié en que cuiden mucho a los niños, nosotros por una parte entendemos a los padres que tienen que trabajar. Es complicado porque no se puede hacer la labor del docente, no es lo mismo que ir a la escuela. Por ese lado se entiende pero no es momento de asistir a clases presenciales porque hay mucho contagio”, explicó.