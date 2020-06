Bomberos de Coatepec reportan aumento en intentos de suicidio

La atención a personas con crisis de ansiedad e intentos de suicidio ha ido en aumento conforme ha avanzado la pandemia por el coronavirus, indicó el comandante de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano.



Entrevistado, dijo que el encierro ha desatado estas emergencias, toda vez que la gente quiere salir o bien han perdido su trabajo y no tienen manera de subsistir.



“El encierro provoca malestares en las personas, hay gente que se siente mal, que llora por el encierro, porque no tienen trabajo, son infinidad de problemas que ocasiona el encierro y ya se ha registrado personas que tienen intentos de suicidio”, dijo.



Y aunque no proporcionó cifras, señaló que la corporación a su cargo ha tenido que atender casos de personas con intentos de suicidio; acuden y dialogan para persuadirlos y que entren en razón.



“Nos hablan y nos dicen que hay personas que tienen intentos de suicidio, le hablamos a la policía, llegamos y apoyamos, intervenimos como bomberos para que la persona dialogue y convencerla de que no lo haga pero es por el mismo encierro que se da esta situación”, detalló.