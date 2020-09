Bomberos de Coatepec reportan que disminuyeron traslados de pacientes COVID

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que los llamados para traslados de pacientes por COVID-19 han descendido pero aseguró que no porque ya no haya casos, sino porque la población tiene el conocimiento de que no hay espacio en los hospitales.



“Acá por esa parte ya no hay llamados a la corporación. Ya no hay traslados porque no hay cupo”, aseveró.



Indicó que la ciudadanía prefiere trasladar a sus enfermos en autos particulares o bien en taxis para que los revisen en los nosocomios pero muchos de ellos no son ingresados y regresan a fallecer a sus hogares.



“En la zona de Coatepec, sobre todo en este municipio, los casos se siguen dando, aunque a la estación de bomberos de momento llegan algunos reportes, se les comenta que todo debe ser a través del Sector Salud. Siguen llamando para traslados pero la gente sabe que no hay lugares en los hospitales. La mayoría opta por llevarlos en vehículos particulares o en taxi y que sean revisados”, expuso.



Asimismo, el bombero alertó a la población a seguirse cuidando, pues la situación real de contagios y muertes no trasciende en las redes.



“No ha terminado, piensan que ya no hay traslados pero lo que no hay es espacio, fallecen en sus domicilios, eso no se ve en las redes y poco se manifiesta, piensa la gente que ha bajado, el llamado es sigan protegiéndose, la sana distancia y todas las medidas, hasta que el Sector Salud nos dé una fecha de que ya se erradicó el virus”, dijo.