Bomberos de Coatepec siguen esperando apoyo de población en colecta

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, informó que a pesar de que hay buena respuesta por parte de la población en la colecta que realiza la corporación para los aguinaldos de los trabajadores, los recursos aún son insuficientes.



Y es que aseguró que la colecta no sólo busca recursos para los aguinaldos, sino para insumos como combustible y la reparación de una ambulancia.



“La gente ha respondido bien pero aún nos falta, no sólo es juntar dinero para los aguinaldos, también para insumos, combustible, la reparación de la ambulancia, entre otras cosas”, acotó.



En este sentido, dijo que los servicios de emergencia están incrementándose, pues por un lado la temporada así lo requiere, además de que la Cruz Roja, agrupación de apoyo, sólo cuenta con un turno de atención.



“Se requieren más insumos porque se incrementó el trabajo, todo esto genera un gasto y no nos alcanza, la colecta nos va a ayudar bastante para atender emergencias. El aguinaldo será para 10 empleados”, señaló.



Por ello, instó a la ciudadanía a acercarse y hacer una donación a la institución que presta auxilio a más de diez municipios.