Bomberos de Coatepec también esperan sus aguinaldos

Los elementos del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región no han recibido aguinaldo por parte de ninguno de los 11 municipios a los que acuden a dar el servicio.



Al respecto, el comandante Diego Solano Montano indicó que los bomberos que están en nómina en los Ayuntamientos de Coatepec y Xico no han recibido la prestación que año con año reciben, por lo que dijo confiar se otorgue en los siguientes días.



“Los empleados dados de alta en los Ayuntamientos aún no les han dado los aguinaldos, como cada año nunca nos han fallado, esperemos que este año se dé y estamos en espera”, detalló.



Señaló que mientras unos elementos son de base, otros son voluntarios y ante la falta de este recurso, aseguró que la corporación lleva a cabo una colecta para que los trabajadores cuenten con este dinero de fin de año.



“Los muchachos aún no reciben aguinaldo hasta el momento, esperemos que en los próximos días alguien nos eche la mano, sin embargo, nosotros estamos haciendo nuestra propia colecta, para darles algo, los bomberos algunos son de base y otros son voluntarios, no todos percibimos el aguinaldo por parte de autoridades y entonces tenemos que trabajar en ello”, comentó.



Agregó que además de dicha colecta, se realizan otras actividades, como rifas, para así poder obtener más recursos.



“Estamos haciendo además de la colecta acostumbrada, otros proyectos, como alguien que nos donó una bicicleta y la estamos rifando, pueden adquirir su boleto”, finalizó.