Bomberos de Coatepec ya hacen menos traslados de sospechosos de COVID-19

Los traslados de pacientes con COVID-19 en Coatepec han disminuido durante las últimas semanas, aseguró el comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano.



“De un tiempo para acá disminuyeron, antes de las vacaciones cuando se recomendó que no fueran a playas y a ríos, empezaron a disminuir los contagios”, acotó.



Entrevistado, indicó que, por el momento, la corporación dejó de recibir llamadas para atender estos servicios.



Y es que el bombero consideró que la población ya es más consciente y hace uso del cubrebocas, lo que evita que se incrementen los contagios.



“Ya no recibimos llamados, la gente asiste directamente a los hospitales y hasta el momento no hemos hecho ningún traslado, no ha sido necesario y también se observa que la gente usa más el cubrebocas, se cuidan más porque vemos menos enfermos, esperemos que así siga”, expuso.