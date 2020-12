Bomberos de Córdoba ayudan a Reyes Magos con colecta de juguetes

Por primera vez el cuerpo de Bomberos realizará una carava especial llevando a los reyes magos a los hogares a fin de que no salgan los niños por la pandemia de covid-19.



Ricardo Meneses Aguilar, comandante de la corporación, invitó a la ciudadanía a realizar la donación de dulces o juguetes, ya sea nuevos o usados pero que estén en buenas condiciones y que no usen baterías de preferencia.



En caso de que no puedan acudir al cuartel a dejar donaciones los voluntarios pueden acudir a su domicilio, llamándoles a los números, 2717123199 y 2717120055.



De esta manera los reyes magos llegarán a las colonias de la periferia principalmente, y donde puedan ingresar los carros de la corporación.



Por otra parte dio a conocer que lograron entregar aguinaldo a los 64 voluntarios que conforman la corporación gracias a la buena voluntad de la ciudadanía.



La colecta aún sigue pues pretenden reparar una unidad que tiene fallas y con ello seguir ayudando a la ciudadanía.



Cabe recordar que los bomberos de Córdoba brindan ayuda a 14 municipios de la zona centro y sólo dos les dan apoyo económico de manera mensual y ese recurso es usado para mantenimiento de las unidades.