Bomberos de Córdoba extenderán colecta dos semanas más para lograr meta

Los Bomberos de Córdoba cierran este año con más de 800 servicios, encabezan los pastizales, incendios en viviendas, fugas de gas y accidentes automovilísticos en carreteras.Ricardo Meneses Aguilar, comandante de la corporación consideró que los accidentes se deben a que ya hay más flujo vehicular en carreteras de la zona centro y es el exceso de velocidad la causa principal.El exhorto a la población es que en estas fiestas de fin de año no use pirotecnia, cuide sus instalaciones eléctricas y de gas, evite uso de braceros en casas para evitar intoxicaciones y maneje con precaución para llegar a su destino, entre las más importantes.Finalmente dio a conocer que se extendió la colecta anual debido a que no alcanzan la meta de 800 mil pesos pues no pudieron botear en casetas de peaje porque cambiaron las reglas de CAPUFE, por ello seguirán pidiendo el apoyo dos semanas más a la ciudadanía y logren captar un poco más de recurso destinado a los 67 elementos voluntarios y solventar gastos administrativos de la corporación.