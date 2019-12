Bomberos de Municipios de zona centro operan con carencias

De los 17 municipios que hay en la región de Orizaba, cuatro de éstos cuentan con Centrales de Bomberos, pero no todos son apoyados por autoridades municipales, lamentaron comandantes de estas corporaciones.



De acuerdo con las declaraciones que en su oportunidad realizaron los comandantes de Bomberos de Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, los apoyos para esta dependencia son limitados.



Lamentaron que se cierre el año con carencias de infraestructura, gasolina, neumáticos, trajes y conexiones para mangueras, entre otras muchas cosas y que sean pocos los municipios que le invierten a esta corporación.



Por ello, externaron su preocupación de que el siguiente año cuenten con la capacidad financiera para hacer frente a las contingencias, pues la mayor parte del año lo hacen con números rojos y se ven en la necesidad de "botear" para salir adelante.



Cabe señalar que de los más de 40 bomberos que hay en centrales de la región, menos de la mitad reciben una compensación que no llega a ser salario, por lo cual solicitan que los Legisladores retomen el tema y sean los Ayuntamientos quienes inviertan.



Otro de los conflictos para que los Ayuntamientos no inviertan, es que cuentan con unidades de Protección Civil que atienden contingencias pero que tampoco cuentan con la infraestructura, ni capacitación para hacer frente a una contingencia mayor.