Bomberos de Orizaba piden no hacer llamadas de broma este Día de los Inocentes

A fin de que este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, no se hagan bromas que perjudiquen a otros, el comandante de Bomberos y Paramédicos Regionales de las Altas Montañas, Roberto Juárez Chimal, exhortó a la población a no hacer llamadas falsas a las corporaciones de emergencia.Recordó que Bomberos, Cruz Roja y Águilas Negras no reciben ningún subsidio, por lo que sus recursos los reúnen con mucho esfuerzo a través de donativos, por lo que una salida en falso, que es como se llama a las atenciones que no son reales, les provoca desgaste de equipo, gasto de combustible e incluso puede provocar un accidente o que se deje de brindar atención a una emergencia real.Comentó que cuando reciben una llamada pidiendo auxilio tratan de verificarla y afortunadamente el año pasado, en el Día de los Santos Inocentes pudieron detectar tres llamadas de broma y no acudieron.Invitó a los adultos a no incurrir en este tipo de acciones y también a vigilar a los menores para que no hagan mal uso del teléfono.Juárez Chimal recordó que en esta época atienden muchos servicios, tanto por percances en la carretera como por incendios y uso de pirotécnica, por lo que invitó a la población a tener cuidado si sale de viaje y en sus casas.Señaló que si bien la corporación se integra por voluntarios, ellos han estado manteniendo guardias las 24 horas a pesar de que las bajas temperaturas no se los facilitan, pues el remolque que usan como base parece congelador, pero lo hacen con el fin de apoyar a quien lo necesite.