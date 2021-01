Bomberos de Orizaba ya no atienden enjambres de abejas y avispas

Un promedio de seis llamadas al mes para atender casos de enjambres de abejas y avispas, así como reptiles que se introducen a las casas, recibe la corporación de Bomberos de Orizaba, indicó su comandante, Manuel Jiménez Cadenas.



No obstante, indicó que en el caso de las abejas y avispas, ya no atienden ellos el retiro de esos insectos, pues normalmente lo que hacían era echar agua con presión, pero actualmente hay una prohibición de las autoridades de medio ambiente y de esas situaciones se hace cargo Protección Civil.



Explicó que esas llamadas se canalizan a PC, que acude con personal para hacer la captura y retiro de las abejas y panales.



En cuanto a los reptiles, indicó que en muchas ocasiones las víboras ingresan a las casas y escogen alguna vitrina, trinchador u otro mueble para quedarse y eso causa pánico en las amas de casa.



Mencionó que en esos casos ellos llegan y retiran todas las cosas que hay en el mueble y capturan al reptil, al cual no lo matan, sino que se lo llevan para dejarlo en algún cerro o terreno.



El comandante de Bomberos indicó que el hecho de ya no atender casos de enjambres de abejas y avispas y retiro de panales ha sido bueno para ellos, pues aunque acuden con el traje protector, esos insectos siempre veían cómo meterse y los elementos regresaban con varias picaduras en el cuello y cara, a veces hasta era necesario que fueran al hospital para que los inyectaran contra una posible reacción alérgica.