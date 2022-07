Bomberos de región Nogales piden apoyo de la población

Bomberos Metropolitanos iniciaron la campaña "Por tus Bomberos", con la cual buscan mejorar las condiciones de operatividad de la Delegación, que brinda atención y servicio a pobladores de siete municipios de la región.El comandante de Bomberos Metropolitanos, Ricardo Dantorie, explicó que la corporación se mantiene gracias al apoyo que reciben de la iniciativa privada, y el que les han aportado algunos municipios de la región.En fechas recientes, recordó, se han sumado aportaciones de la iniciativa privada, con lo cual se ha mejorado el servicio que brindan, pero siempre es necesaria la ayuda de más personas.Algunas de las acciones que la población puede emprender para apoyar son las de llevar víveres como galletas, huevos, carnes, frutas, verduras, enlatados, café o bebidas hidratantes.También pueden llevar materiales o herramientas de curación cómo son algodón, vendas, gasas y tijeras que siempre se utilizan para atender los servicios.Entre las herramientas para ataque contra incendios destacan las linternas, baterías, palas, picos y rastrillos que son de gran utilidad y para dar mantenimiento al parque vehicular, la población puede ayudar con anticongelantes, aceites de motor diesel y gasolina y aceite hidráulico.Bomberos Metropolitanos solicitó a la población no hacer llamadas de bromas, darle el paso a los vehículos de emergencias, no obstruir las salidas de las estaciones y no estacionar en lugares reservados para Bomberos. Cualquier ayuda dirigirla al número de contacto o emergencia 272 728 8186.