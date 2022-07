Bomberos de Xalapa necesita equipos modernos y actualizados

El primer comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, llamó a la sensibilidad política de las autoridades gubernamentales y legislativas, para lograr mejor equipamiento y más actualizado, recursos del presupuesto público, así como para la consolidación de corporaciones regionales que permitan atender mejor las emergencias."Lo único es la voluntad de nuestras autoridades que volteen a vernos, ellos son los únicos que pueden tener esa certeza de podernos ayudar y no nada más hablo de Xalapa, hablo de todos los del Estado de Veracruz, hay quienes están con cubetas como en Saltabarranca que andan en una moto con unas cubetas", aseveró.Al anunciar el "kilómetro de diez pesos", una actividad prevista para este domingo a las 10:00 horas en la plaza Lerdo, que busca recaudar fondos para otorgar el 22 de agosto un incentivo económico al personal para la compra de útiles escolares para sus hijos; indicó que siguen trabajando con unidades obsoletas y poco material para auxiliar a la población que requiere de sus servicios."Para estar al cien por ciento, nos hace falta renovar carros, ya son carros del año 1992, los estamos reparando, si no les sale una situación, les sale otra, entonces bueno, equipo si no moderno, cuando menos más reciente", expresó en conferencia de prensa.Acosta Hernández afirmó que los Bomberos de Xalapa hacen hasta lo mínimo por prestar auxilio a la ciudadanía capitalina y de otros municipios, cuando ocurren siniestros, de allí la necesidad de que en la Ley ya se estipule un recurso público para la corporación."Seguimos luchando por la petición de que entre la Ley a favor, se aterrice ya y tengamos un presupuesto", pidió al exponer que no quisieran llegar un día a demorar dos o tres horas para atender una emergencia, ante la falta de unidades en buen estado."La sensibilidad de ciudadanía y autoridades sería importante para no llegar a ese punto, porque también la desesperación de nuestros cuerpos de bomberos, que quieren ver esa situación (...) Tenemos unidades de 1990 y 1992, la más reciente es de 2011 pero es de ataque rápido, de mil 500 litros", detalló el primer comandante.Abundó que el costo de los carros, dependiendo de su capacidad, va desde el mil 800 mil pesos por las de respuesta rápida hasta los 5 millones de pesos por las de 500 galones (2 mil litros aproximadamente), aunque pudieran conseguirse pipas reformadas, de 10 mil litros, hasta en 2 millones 500 mil pesos."Si se pudiera renovar equipo estamos en la mejor disposición de apoyar, a asesorar, si no conseguir carros del año, al menos más modernos. Se puede, cuando hay voluntad todo se puede", reiteró.También expuso que el Gobierno del Estado los ha apoyado con subsidios y actualmente tienen bajo resguardo una pipa de 10 mil litros, que se queda corta cuando ocurren incendios como el reciente en Las Vigas o en Puente Nacional."No nos cuesta nada sentarnos en una mesa de trabajo y hacer bomberos por región y equiparlos, si no quieren ellos, entonces una dependencia como la Secretaría de Protección Civil, que es a la que le corresponde esto, tener todo el material cuando se requiera, nada más se lleva de un lado para otro", planteó.