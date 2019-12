Bomberos de Xalapa no han tenido actividad, este diciembre

Durante el periodo vacacional decembrino, el Departamento de Bomberos de Xalapa no ha proporcionado un solo servicio por conato de incendio en casas habitación a causa de sobrecalentamiento de series de luces colocadas en los árboles de navidad.



Eduardo Salazar Ponce, encargado de las Guardias del Departamento de Bomberos de Xalapa, dijo que hasta el momento sólo han proporcionado auxilio por incendio de automóviles a causa de fallas eléctricas y fugas de gas LP.



“Por suerte, hasta ahora no hemos atendido ninguna eventualidad por corto circuito en casas habitación, principalmente por las series de luces de Navidad. El pasado lunes, atendimos un llamado de auxilio por incendio en una casa, pero fue porque olvidaron cerrar la válvula de la estufa y la dejaron encendida con una olla con comida”.



Asimismo, dijo que el 31 de diciembre y el 1° de enero habrá guardias en la Central de Bomberos y en las dos Subestaciones, una en la Colonia Revolución y la otra en el Arco Sur.



Dijo que habrá 15 elementos de guardia para esos dos días en particular, 7 bomberos en la Central y 4 en cada subestación.



Dijo que los números telefónicos para atención de fugas de gas es el 228 815 0002 y el del Departamento de Bomberos el 228 815 0080.