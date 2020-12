Bomberos de Xalapa reiteran invitación para participar en rifa

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa, continúa invitando a la población a adquirir los boletos para la rifa que se llevará a cabo este martes 15 de diciembre con el fin de que lo recaudado, llegue como aguinaldo a 18 elementos voluntarios.



Explicó que la meta es recaudar 130 mil pesos, objetivo que ya se está cumpliendo, pero aún quedan boletos disponibles con un valor de 100 pesos, que se pueden adquirir en la estación central de Bomberos ubicada en la calle Ernesto Ortiz Medina.



"Estas fechas son muy importantes, no solo para los bomberos, sino para todos y es muy satisfactorio ver cómo las personas nos están apoyando. Hay un grupo que es pagado por el Gobierno del Estado, con ellos no hay problema, pero este grupo es pagado por el patronato".



Dicho sorteo, se validará con los resultados que arroje la Lotería Nacional, y se entregará al primer lugar una pluma marca Montblanc; para el segundo ganador un Smartphone marca Huawei modelo P30 Lite y para el tercer lugar una Tablet LENOVO de ocho pulgadas.



Para finalizar, lamentó que la situación de buscar alternativas, en este caso, optar por rifas, para poder darle a los elementos algo que por ley les corresponde.



"Es un poco triste porque en esta época los bomberos no tendrían por qué estar en esta situación de nadar haciendo rifas o pidiendo dinero para los aguinaldos", manifestó.