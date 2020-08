Bomberos de zona Centro apoyan propuesta de ser incluidos en nómina de municipios

Bomberos de la zona centro apoyan la propuesta de la diputada federal Nancy Reséndiz, denominada "Juntos por sus Derechos" con la cual busca obligar a los ayuntamientos a incluir en la nómina a los voluntarios y que presten servicios a sus comunidades, pero con un salario digno.



El capitán del H. Cuerpo de Bomberos de Córdoba, Ricardo Meneses Aguilar expuso que todos los tragahumos del Estado apoyan esta propuesta, pues a pesar de que hay una ley que dicta que deberán recibir ayuda de los municipios, no dice cuánto ni obliga a nadie.



Ejemplificó que, en su caso, el heroico cuerpo de esta ciudad tiene 69 elementos voluntarios, atiende a 12 municipios de la zona Centro y recibe solo ayuda de Córdoba y Fortín, el resto pasa sin pena ni gloria.



"Veracruz cuenta con la ley de Bomberos 676, vigente y actual promovida por el ex diputado Tito Delfín, pero no establece claramente los factores de aportación y patrocinio para poder ayudar a estás corporaciones, la ley nos da personalidad en el Estado, pero la modificación de la ley que pide Nancy Reséndiz es modificar para que bomberos pueda recibir la ayuda económica.



El H. Cuerpo de Bomberos cuenta con un patronato a través del cual se realiza la colecta anual y otras actividades con las cuales reúnen recursos para seguir apoyando a la ciudadanía.