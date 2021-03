Bomberos piden a xalapeños no salir a vacacionar durante pandemia

Aunque el Gobierno de México incluyó a Veracruz en la lista de entidades con riesgo bajo en el Semáforo Epidémico COVID, el primer comandante de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, exhortó a la población no salir a vacacionar y continuar dentro de casa.



Aparte de reducir el peligro de contagio por coronavirus, el seguir con el confinamiento permite a los xalapeños detectar fugas de gas dentro de su hogar.



Por experiencia de 2020, Acosta Hernández recalcó que los vulcanos atendieron en la temporada vacacional entre 40 a 50 fugas ordinarias y 35 fugas urgentes, precisamente por el aviso oportuno de los residentes en los hogares.



“En este periodo vacacional, como hubo más gente en casa… cosa irónica, se aumentó tanto las fugas de gas, los conatos de incendios y los enjambres”



En la última semana de clases, la corporación no reportó un incremento en cuanto a fugas de gas “ordinarias” y “urgentes” en el municipio de Xalapa.



“Ahorita que llevamos de calor, llevamos lo ordinario, las fugas comunes, que checas y se hace la reparación, y fugas urgentes es cuando se rompe las válvulas”



“Que no salga la gente, aunque estamos en semáforo verde”, finalizó.