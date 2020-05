Luego de detectarse un posible caso de COVID-19 en un consultorio particular, bomberos de Córdoba sanitizaron la avenida 4 de la calle 5 a la 7, cerrando todos los comercios para aplicar hipoclorito de sodio.



En total fueron bajadas unas 30 cortinas, mismas que podrán activarse mañana miércoles, dijo el médico Israel Alejandro Lara Gutiérrez, jefe del área médica del ayuntamiento de Córdoba.



Agregó que los encargados de las tiendas estuvieron dispuestos a apoyar ante la situación que se vivió en el consultorio mencionado.



Reconoció que la ciudadanía no está acatando las disposiciones para prevenir el COVID-19 y hay mucho movimiento en las calles, lo cual no ayuda a aplanar la curva.



Hizo el llamado a la ciudadanía a quedarse en casa pues reiteró que se están confiando y estamos en plena fase 3 de la pandemia.