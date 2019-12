Bomberos sólo reciben apoyo económico de Xalapa y atienden a 20 Municipios

El primer comandante de Bomberos Xalapa, José Luis Acosta Hernández, lamentó que a pesar de atender a 20 municipios, sólo reciben apoyo económico de Xalapa, por lo que urgió a las autoridades competentes a agilizar la iniciativa de Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz.



"Yo lo que pediría es que se echara a andar la Ley, pero ya que se aplique. Tenemos 20 municipios que apoyamos y hemos pedido lo mínimo y la verdad no ha habido eco. Ahorita todos los municipios que apoyamos no nos dan nada, por eso estamos pidiendo que se aplique la Ley".



Al respecto, explicó que para acudir a los Ayuntamientos vecinos, como Naolinco, Emiliano Zapata, Coatepec, Banderilla, Xico, Teocelo, Las Vigas y demás, los gastos de combustible y trasladarse a dichos lugares implican más recursos, donde el único que aporta es Xalapa.



"Para salir de aquí a Naolinco, es dinero, tiempo, desgaste de vehículo y entonces, sí requerimos apoyo, porque si bien es cierto que Xalapa carga con todo, cada Ayuntamiento tiene responsabilidad".



Así también, enfatizó que el trabajo de Bomberos Xalapa no sólo es atención a incidentes dentro de estos municipios, sino que al ocurrir un tipo de desastre de cualquier ámbito, están dispuestos a brindar servicios.



"Aparte lo que se presente en el Estado y se requiere el apoyo, Xalapa siempre ha apoyado", finalizó.