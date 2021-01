Bomberos y Transporte Público salieron a celebrar a niños de Xalapa este Día de Reyes

Elementos de Transporte Público del Estado y Bomberos Xalapa entregaron algunos juguetes y dulces a niños y niñas en la ciudad de Xalapa, este 6 de enero, Día de los Reyes Magos.



El delegado de Transporte Público en Xalapa, Noé González Gutiérrez, mencionó que está iniciativa fue de los trabajadores del área a su cargo.



Además, dijo, estos cerca de 200 juguetes serán entregados a los niños que se topen durante el recorrido, especialmente a los pequeños de escasos recursos.



"Fue una iniciativa de todos los compañeros para hacerles el día a los niños. Es para los niños de escasos recursos, andamos en recorrido y si vemos a algún niño se los obsequiamos".



Informó que también entregarán a niños que se encuentran en los camellones, a los niños migrantes y limpia parabrisas.



Por su parte, el director técnico y primer comandante de Bomberos, José Luis Acosta Hernández, comentó que no pudieron hacer llegar juguetes a los menores a causa de la pandemia COVID-19.



"Queremos compartir con toda la sociedad xalapeña a pesar de la pandemia. Queremos que sepan que Bomberos Xalapa está en todo momento, no nada más en contingencia. No conseguimos juguetes por lo mismo de la contingencia en la que estamos, es más difícil de limpiarlos, entonces mejor una pelotita y un dulce".



Recorriendo varias calles y avenidas de la Capital del Estado en los camiones de Bomberos, Acosta Hernández envió un mensaje para aquellos niños que no recibieron regalo este día, de no perder la esperanza. Además, invitó a todos los pequeños a visitar las instalaciones de Bomberos, donde se realiza un recorrido con todas las medidas sanitarias.