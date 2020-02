El agente municipal de la comunidad de Pacho Viejo, en Coatepec, José Antonio Cuellar Ronzón, confirmó que de acuerdo a información proporcionada por la empresa Bonafont, ésta ya cuenta con anuencia de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) para extraer el vital líquido de la localidad.



“Estamos deslindando responsabilidades y aclarando cuál es mi posición como Agente Municipal en estas decisiones, estar enterado de los permisos que ellos traen y dando a conocer que tienen los permisos y que dejan un documento de la anuencia que CONAGUA les da, al parecer es un trámite que empezó hace algún tiempo y ahorita lo tienen”, dijo.



Entrevistado, explicó que se detalla una minuta en la cual la empresa informa a la comunidad las acciones que se llevan o llevarán a cabo, además de los beneficios que proporcionaría a los pobladores y que consisten en apoyos a escuelas, entre otros más.



“Estamos detallando una minuta en donde la empresa informa todas las cosas que están pasando en la comunidad, la cantidad de empleos que están generando que son alrededor de 150 empleos, el acercamiento que no se había dado por las diferencias y malos entendidos, quizá hemos llegado a este momento, sentarnos y platicar y tomar acuerdos”, sostuvo.



Dijo desconocer la cantidad que la empresa extraerá de la localidad, pues en este sentido aseguró que hay pláticas para que la comunidad no se vea afectada.



“Estamos detallando todavía, platicando, tratando de ver el desarrollo del pueblo y su bienestar, la parte que no se le perjudique. Está ofreciendo apoyos a las escuelas, con mobiliario, pintura, dependería de los proyectos y manera en cómo se detallaría el apoyo”, detalló.



Finalmente, admitió que hay una parte de pobladores que dicen estar en desacuerdo con los proyectos de Bonafont dentro de la comunidad, mientras que los que se ven beneficiados con empleos no.