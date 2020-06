Bosque del Pico de Orizaba está sano, aclara Director de parque

"El Parque Nacional Pico de Orizaba está sano", expresó el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera, luego de que biólogos afirmaran que 40 por ciento de los árboles en la zona son afectados por plagas.Según los especialistas afiliados a la UNAM, 12 por ciento de bosque enfermará y morirá en un año , dejando suelos erosionados, a causa de agentes descortezadores.Por su parte, Álvarez Oseguera desmintió tal situación."Los bosques están sanos y en crecimiento el nuevo bosque, no tenemos afortunadamente situaciones de sanidad. (…) Tenemos presencia de endógenas que son muérdagos que parasitan los árboles de pino, que ciertamente algunos llegan a provocar la muerte de algunos ejemplares pero estamos en un nivel medio bajo de infestación".“Se han hecho acciones de control y prueba para ver cómo reacciona ante los tratamientos pero no es una situación de riesgo y no pone en peligro la sobrevivencia de los bosques", dijo.El director de este parque dejó en claro que las masas forestales pueden tener patógenos, organismos parásitos pero esto es parte del ciclo normal y de la biodiversidad en el país.Incluso, algunos organismos que pueden ser considerados como plaga —en este caso un muérdago de los árboles de pino— son alimento para fauna y refugio para reptiles y anfibios.Álvarez Oseguera explicó que se busca equilibrio y hay monitoreos constantes en coordinación con la Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología (INECOL), la Universidad de Chapingo y también con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).De hecho, el último suceso del cual se tiene referencia fue hace tres años en los límites del Parque Nacional del lado vertiente oriental arriba de Coscomatepec, donde se registró una plaga de un hongo con 8 hectáreas pero se atendió con los especialistas de CONAFOR.Asimismo, el Director del Parque destacó que cuando se hace alguna investigación en esta área natural protegida, se deben acercar a la Dirección General de Vida Silvestre y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para intercambiar información."Me comuniqué con los investigadores del Instituto de Biología de la UV, con los compañeros de Campus Peñuela, con los investigadores que sabemos que tienen trabajos en la montaña, con los del INECOL y ninguno me supo dar razón sobre algún trabajo que se esté realizando sobre la sanidad de los bosques"."También me comuniqué con el gerente de la CONAFOR, porque nosotros tenemos una estrecha coordinación con esta dependencia, porque en sanidad es el organismo encargado de emitir notificaciones de saneamiento".Por ello, invitó a quien haya hecho alguna investigación y tiene información, se acerque a la CONANP para compartirla y así tomar medidas conducentes y mantener la salud del bosque.Dijo que también están vigilantes de los descortezadores, que son insectos que parasitan por lo regular árboles de coníferas, pinos, oyameles."En otras montañas hemos visto que con el calentamiento global algunos hábitos de estas especies de descortezadores están modificándose, por lo cual sí se pueden tener brotes, por eso el llamado a los investigadores de que si tienen información que la compartan".