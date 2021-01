Bosques, rescursos estratégicos; se debe buscar su aprovechamiento sustentable

www.inecol.mx

El investigador titular del Instituto de Ecología A. C. (INECOL), Raymundo Dávalos Sotelo, consideró que es necesario que se lleven a cabo políticas de Estado, apoyadas por la sociedad, para que los bosques sean considerados un recurso estratégico y se inviertan más dinero en su recuperación, para crear nuevos viveros y repoblarlos lo más pronto posible.“Debemos corregir nuestros modelos de aprovechamiento, que anteriormente eran más bien depredadores, porque solamente se preocupaban por extraer pero no por reproducir, y tenemos que aprovechar el ejemplo de otros países que han logrado con sus políticas mantener sus recursos y acrecentarlos. Esa es la meta y yo creo que en el país estamos encaminados hacia allá, pero todavía estamos lejos de conseguir ese equilibrio”.El especialista consideró que también es necesario incrementar la educación sobre el aprovechamiento sustentable de los bosques. “A pesar de que en la actualidad existen importantes instituciones que se dedican a impartir conocimientos en la materia, debe realizarse un énfasis en buscar que todas las actividades que realizamos sean lo más amigables posibles al ambiente”, dijo.“En realidad el beneficio es que si actuamos en conjunto como sociedad, manejando de manera razonable nuestros recursos naturales, vamos a lograr un estándar de vida de mayor calidad. Por ejemplo, el aire es un elemento que necesitamos para vivir y si está contaminado nos afecta en la salud; lo mismo podemos decir del agua y de todos los recursos. Por ello es básico promover la educación ambiental desde pequeños, pero también entre aquellas personas que ya están formadas, para mejorar el modo de vida que tenemos todos los seres humanos”.“La gran virtud de los recursos forestales es que son renovables y la clave está en utilizarlos sin dañar al ambiente porque son necesarios para producir ciertos elementos como cartón, papel y muebles, entre otros productos”, especificó.El Doctor en Ciencias y Tecnología de la Madera colabora dentro del área de ciencias forestales de la Red Ambiente y Sustentabilidad del Instituto, la cual tiene tres actividades principales: a) la investigación, que forma la base de su trabajo, específicamente sobre el uso de los recursos forestales, dónde crecen, qué se pueden hacer con ellos y qué otros bienes y servicios ambientales pueden generar los bosques; b) la docencia, ya que imparten clases a alumnos de postgrado y dan cursos y conferencias, y c) la vinculación con la sociedad, porque también se dedican a la transferencia de tecnología, apoyando a quienes tienen interés en aprovechar sus recursos forestales, dándoles a conocer procedimientos de aprovechamiento y transformación.“Desde el grupo en el que trabajamos y desde el INECOL en general tratamos de difundir nuestro mensaje: aprovechemos nuestros recursos de una manera sabia, cuidémoslos y busquemos que se reproduzcan”, aseguró.Explicó que, por temas de cercanía e importancia biológica, centran principalmente sus investigaciones en el llamado Bosque de Niebla, el cual coexiste con sistemas agroforestales como los cultivos de café y, aunque no tiene muchas especies maderables, es muy valioso desde el punto de vista ambiental, porque ayuda a regular el clima.“Además, estamos muy interesados en el bosque de zonas templadas y más altas, que cuenta con especies como los pinos y que se ubica en las laderas del Cofre de Perote, el cual ha tenido muchos problemas de deforestación y de tala (inmoderada) precisamente porque no existe un control adecuado y está sujeto al clandestinaje, lo que hace que incremente la deforestación”.Refirió que los temas de investigación más relevantes en los que han estado trabajando los últimos años tienen que ver con dos vertientes: los servicios ambientales que producen los bosques, como capturar el carbono del aire, generar oxígeno o servir como base para regular el ciclo del agua, entre otros, y los métodos de utilización de los recursos forestales, su aprovechamiento a través de técnicas más eficientes y los modelos de tratamiento y secado de las maderas.A su vez, comentó que, desde el INECOL, le recomiendan a los propietarios formas de utilizar sus bosques a través de programas controlados que respetan las recomendaciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de proteger y regular el uso de los recursos forestales, de tal forma que su plan de manejo va a registrar la cantidad de recursos existentes y qué proporción se puede usar, sin afectar el crecimiento del bosque en su conjunto.“Mantenemos contacto con diversos grupos sociales, por ejemplo ejidatarios, que se acercan a nosotros para que los apoyemos con la asesoría técnica que requieren para aprovechar sus recursos de una manera más razonable y adecuada, además de conocer sobre temas de secado y otros tipos de tratamiento que se requiere la madera para su uso”.Dávalos Sotelo consideró que la silvicultura juega un papel fundamental para el medio ambiente y para favorecer el crecimiento ordenado de nuestros recursos, porque la forma de aprovecharlos no sería correcta si se desconocen los patrones de crecimiento de los árboles y en qué ambiente se desarrollan mejor. “Por ejemplo, para que sean exitosos los programas silvícolas, se deben de sembrar las especies en los sitios adecuados y en los tiempos apropiados; si yo decido plantar un árbol en un lugar que no es propicio para que crezca, seguramente no va a fructificar ese proyecto. Por ello es tan importante generar esta información a través de diferentes instituciones, universidades y centros de investigación”.Aseveró que existen técnicas especializadas en el manejo forestal y en México hay mucha experiencia en la materia, ya que en diferentes lugares existen viveros en los que se plantan las semillas de los árboles, los cuales cuando son pequeños se trasladan al bosque.El bosque natural no necesitaría ayuda si se le dejara solito. Si los seres humanos nos fuéramos de una región y regresáramos en 20 años veríamos que el bosque ha crecido, a menos que hubiese un incendio u otra catástrofe, pero como hay muchos asentamientos humanos que le van dando uso a sus recursos, es necesario ir reemplazándolo y para ello hace falta involucrar a más hectáreas de bosques, aclaró.En ese sentido, expresó que el clandestinaje es preocupante porque los que se dedican a la tala sin control no les interesa la reproducción, solamente quieren cortar sin cuidado, así que se debería incrementar la cantidad de personas que vigilan el monte para evitar que se cometa este delito.Para más información sobre las actividades que realiza la Red Ambiente y Sustentabilidad, pueden acceder a la página webdonde pueden conocer las investigaciones que realizan sobre aprovechamiento de recursos forestales, los cuerpos de agua, el suelo, la fauna y la flora. Asimismo, pueden ponerse en contacto con el investigador en el correo [email protected]