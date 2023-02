Botón de pánico comenzará a operar en 200 negocios de Orizaba: CANACO

El integrante del Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, Francisco Jiménez Haces, dio a conocer que hasta el momento alrededor de 200 comercios será donde comience a operar el botón de pánico.Añadió que contrario al Gobierno del Estado que había anunciado botones de pánico para los comercios, el instalado en Orizaba no tendrá costo alguno.Por ahora están en espera de una reunión entre la autoridad de seguridad y los interesados, en que se coloque este software, la cual se realizará en las instalaciones de la CANACO en Orizaba.“Vamos a empezar con 80 personas y ellos le avisarán a más. Nosotros creemos que empezaremos con 200, pero todo dependerá de la reunión que tendremos en la Cámara, donde esos 80 seguramente le van a decir a otros dos o tres más”.Resaltó que todavía no se tiene una fecha exacta de cuándo se coloquen estos botones de pánico, pero podría ser durante estos primeros 15 días de febrero.Insistió que el programa no tiene ningún costo para el comerciante adherido a la cámara y quiera instalarlo, pues el Ayuntamiento fue el encargado de adquirirlo para brindar mayor seguridad a los comercios.Asimismo, recalcó que el botón de pánico les dará certeza de tener seguridad y que ante cualquier siniestro, advertencia o robo estaría avisando de manera inmediata tanto al 911 como al C5, y en coordinación las dos policías tanto la estatal como la municipal tendrían el conocimiento y llegarían a los comercios.