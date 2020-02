Boxeadora no fue secuestrada, aclara Gobernador; “fue un engaño telefónico”

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jimenez desmintió que la boxeadora Alma Nora Ibarra Vázquez y su entrenador Carlos Medellín fueran secuestrados cuando llegaron al municipio de Boca del Río para participar en el Torneo Nacional de Boxeo, aclarando que se trató de un engaño telefónico.



“Ni hombres armados ni secuestro a la pugilista, fue un engaño telefónico”, dijo el mandatario al referir que las medios pueden manejar diversas versiones al respecto.



“Lo que quieran declarar nosotros tenemos que proteger a la víctima actuamos para localizarlas la localizamos está bien no tuvo ningún daño”, dijo durante conferencia de prensa.



En comunicado, al condenar el acto, la misma Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), confirmó que se trató de un “intento de privación de libertad”, secuestro virtual y extorsión.



No obstante, algunos medios nacionales afirmaron que la deportista habría sido secuestrada cuando hombres armados entraron a su habitación y la sustrajeron.



Al respecto, el Ejecutivo del Estado dijo que se atendió el caso, se localizó a la persona y se le protegió.



“Actuamos de inmediato, se localizó en otro lugar, se atendió y se puso en resguardo”, aseveró García Jiménez al reiterar que no hubo personas armadas ni entraron al hotel.



“Es falso, no es un secuestro, fue un engaño telefónico”, reiteró.



Por otra parte y sobre la supuesta detención de “El Serrano”, supuesto jefe de plaza, García Jiménez refiriór que no puede confirmar o negar dicha aprehensión.



Y es que estos temas, dijo, está en manos de la investigación, por lo que los avances o resultados deben ser denunciados por las autoridades correspondientes.



Para finalizar, adelantó que en la zona de Martinez De la Torre se hizo una detención importante y otra más en otra entidad, pero tiene que ver con Veracruz.