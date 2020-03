Boxeadores no pueden usar sus habilidades para atacar a otros, señalan

El integrante de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Orizaba, Alfredo García, dejó en claro que todo boxeador que use su fuerza como forma para hacer daño o atacar a alguna persona, es boletinado a nivel nacional y mundial, aunque destacó que hasta el momento en la zona no se han presentado casos.



Dijo que quienes tienen contacto con quien práctica el box y son parte de esta comisión, los entrenadores y los managers, los instruyen sobre las órdenes y reglas que tienen todos los que practican este deporte.



“Únicamente es un plan deportivo, los managers lo saben, nosotros como comisión estamos regulados y también checamos que no suceda eso de esas actitudes que en su momento pudieran darse, no se ha sabido de ningún boxeador que haya golpeado a alguien o que esté delinquiendo”.



De igual forma, destacó que es indispensable que los managers tengan un registro de quienes están siendo entrenados.



“Tenemos un censo de ellos, están identificados y si un boxeador hace mal uso de su técnica se boletina a nivel nacional y mundial, ellos lo saben y tienen que estar sujetos a una normatividad”.



Recordó que no se ha sabido, en las 182 comisiones en toda la República Mexicana, de algún caso de uso de la fuerza por parte de los boxeadores para delinquir o para hacer daño a alguien.



Finalmente, apuntó que los boxeadores saben muy bien que no pueden consumir sustancias prohibidas, de hecho a todos se les toman muestras para que se revele qué sustancia pudieran estar consumiendo y en caso que ésta salga positiva, la sanción es de dos a cuatro años y se boletina a nivel mundial pero además se sube a la plataforma universal para indicar que está en una suspensión.