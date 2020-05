Brigadistas buscan proteger manglar y cangrejo azul

Coordinados por Ariel González Zapata, nueve brigadistas de la Asociación de Cangrejo Azul de la localidad Laguna Cabana, ubicada en la Barra de Chachalacas, entre los municipios de Úrsulo Galván y La Antigua, intentan proteger esta especie en peligro de extinción y el vasto manglar en donde se reproducen.



Hace algunos días, luego de diversas denuncias ciudadanas, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió a clausurar una tala ilegal de manglar que ahí se realizaba, ya que, según informó la dependencia, “el mangle se encuentra normado y protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010”.



“Personal de la Procuraduría adscrito a la Oficina de Representación en el Estado de Veracruz hizo el levantamiento del procedimiento administrativo para dar seguimiento jurídico a este hecho. Asimismo, procedió a realizar un acto de autoridad mediante la clausura del predio donde se encuentran realizándose dichos actos ilegales en contra de la normatividad ambiental vigente de competencia federal, por el riesgo inminente al ecosistema manglar”, añade la PROFEPA.



Juan Carlos Atzin Calderón, responsable de la Coordinación del Sector Ambiental del Gobierno de México en Veracruz, la cual está a cargo de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Veracruz, comentó que “la población presentó queja por tala de manglar ante la Coordinación del Sector Ambiental del Gobierno de México en Veracruz a mi cargo, misma que se encarga de canalizar y dar seguimiento a las acciones de las Oficinas de Representación de SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, CONAFOR y CONAGUA. El caso fue turnado a la Oficina de Representación de PROFEPA en Veracruz y a través de un seguimiento puntual se realizó el acto de autoridad que se señala”.



Entrevistado por vía telefónica, Ariel González Zapata, quien además es miembro de la cooperativa de la Laguna Coto Cabana, explicó que los brigadistas de protección al cangrejo azul fueron quienes recibieron las quejas de propietarios colindantes a ese predio “y al supervisar, llegamos a la zona y sí vimos una tala fuerte de mangle mondoncillo, blanco y negro”.



“Como protegemos al cangrejo, tenemos en cuenta que el manglar es el hábitat de esta especia. Es el lugar donde vive y se reproduce y con la tala de mangle se pone en riesgo su existencia”, indica.



Por ello, se informó de inmediato a la PROFEPA y acudieron a realizar la clausura. “Se paró la obra. Se hizo la clausura y se está haciendo la investigación para ver quién fue el responsable”.



González Zapata dijo que los involucrados en la tala señalaron que ahí se estaba haciendo un camino y que fueron las autoridades ejidales las que autorizaron el mismo pero se tiene que investigar y se les tiene que convencer del riesgo que representa para el hábitat.



“Por parte de PROFEPA, las autoridades están haciendo su trabajo”, aseveró.



Al lado de sus compañeros brigadistas, Ariel González Zapata seguirá protegiendo la zona de manglar y los cangrejos azules, quienes en este mes de mayo empezaron su primera corrida.



“Ahorita en mayo empiezan las corridas. Acaba de pasar la primera con las primeras lluvias. Tuvimos bastante trabajo. Se cazó bastante en la zona. Somos pocos dentro de la brigada y no pudimos contener todo. Necesitamos el apoyo de las autoridades locales, quienes algunas veces se suman”, indicó.



Dijo que espera que la PROFEPA los apoye más, así como las autoridades estatales.



El cangrejo azul es muy socorrido entre la población de toda la región, porque sus “manos” tienen un alto costo, ya que una docena llega a ser vendida entre 600 y 700 pesos.



“Los precios son muy altos y por eso es alta su demanda. No vamos a poder detener al cien por ciento la caza, porque somos pocos pero vamos a hacer nuestra parte. Vamos a poner nuestro granito de arena, para cuidarlos. Por ello pedimos que se sumen autoridades locales, estatales y federales para que podamos seguir manteniendo esta especie que está en peligro de extinción”, aseveró.



“Al cangrejo azul no le damos mucha importancia como especie dentro del ecosistema pero es parte del manglar, parte del equilibrio”, concluyó.



Al informar de su intervención, la PROFEPA indicó que “el ecosistema manglar es de gran importancia para el planeta, los manglares apoyan a una rica biodiversidad, proporcionan un valioso hábitat de cría para peces y crustáceos; además es la pista de aterrizaje y zona de anidamiento de gran cantidad de aves. Sus raíces son el refugio de reptiles y anfibios, su vegetación colindante también es determinante para el estado de salud y estabilidad de este ecosistema”.