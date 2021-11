Brincan 15 ayudantes de López Obrador a altos puestos

Al menos 15 exintegrantes de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador han saltado a puestos de alto nivel en el gobierno federal.De abrirle paso a su camioneta entre la multitud, recibir peticiones de ciudadanos o de desinfectar el micrófono del podio de sus conferencias, 15 de esos jóvenes han saltado a direcciones en Pemex, SAT, Educación, Salud y Conapesca y a percibir salarios cercanos a los 100 mil pesos mensuales.El último caso que trascendió es el de Hernando Peniche Montfort, quien hasta abril de este año laboraba dentro de la Ayudantía y que fue nombrado como coordinador general de Delegaciones Federales de la SEP.Desde el 1 de mayo, Peniche, quien es licenciado en Historia por la UNAM, tiene a su cargo el vínculo de la SEP con todas las entidades, a través de las oficinas de enlace estatal, para atender trámites y servicios, programas, difusión de convocatorias y concursos educativos, entre otros.En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Función Pública, se detalla que Hernando Peniche percibe un sueldo bruto mensual de 136 mil 745 pesos y un sueldo neto estimado de 95 mil 37 pesos.Entre los trabajos previos que desempeñó se encuentran laborar en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, entre 2012 y 2013, y como profesor en una preparatoria privada, entre agosto de 2013 y diciembre de 2018.En ese tiempo, Peniche combinó su trabajo como docente y como coordinador nacional en defensa del voto apoyando la campaña del entonces candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.En Facebook, la noche del 1 de julio de 2018, minutos después de que se conociera que López Obrador había ganado la elección, Peniche pidió a aquellos que no habían votado por el morenista y que auguraban un fracaso en el gobierno entrante a que dejaran disfrutar a los seguidores de Morena “seis años de paz, felicidad y esperanza”.“Nos quieren echar la culpa del posible fracaso del gobierno dentro de seis años, que seremos cómplices de cómo quede el país, ¿entonces ustedes son cómplices de lo hecho por [Enrique] Peña Nieto y [Felipe] Calderón?, ¿de todas las muertes, feminicidios y violencia?“Mejor respeten la voluntad de más de la mitad de votantes que quieren un cambio, y estamos dispuestos a construirlo entre todos.“Ya tuvimos que aguantar muchos años de desesperanza, tristezas, enojos y frustración. Déjennos disfrutar seis años de paz, felicidad y esperanza”, escribió en la red social.EL UNIVERSAL ha documentado cómo ha sido el tránsito de integrantes de la Ayudantía a puestos estratégicos dentro del gobierno.Este miércoles, el Mandatario informó que designó a su exayudante Isauro Martínez, profesor universitario de Filosofía, como encargado de coordinar el proyecto del riego de la presa Picachos y la construcción de un acueducto hacia Concordia, Sinaloa, pese a no tener experiencia en el área.El 13 de octubre, esta casa editorial reveló que Andrea Enríquez había dejado la Ayudantía para ser nombrada por el secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía, como nueva coordinadora general de Administración y Finanzas de los servicios de Salud de ese estado.Enríquez es ingeniera industrial titulada por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, Sonora. El doctor Alomía cobró cierta relevancia al acompañar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en las conferencias vespertinas sobre Covid-19.EL UNIVERSAL dio a conocer que Carolina Rangel, exintegrante de la Ayudantía, había sido nombrada como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el nuevo gobierno de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla (MORENA).Entre los cargos que esta cantera de nuevos funcionarios ha aportado al gobierno de la Cuarta Transformación se encuentran los titulares de Conapesca, directivos en el SAT y de PEMEX hasta superdelegados.Presidencia no ha transparentado la forma en la que se selecciona la Ayudantía. Se conoce que los puestos son para jóvenes, algunos de ellos recomendados por funcionarios.