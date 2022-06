Brindará Alcaldía de Xalapa capacitación en herramientas tecnológicas

El director de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Xalapa, Álvaro García Hernández, informó que se llevarán a cabo cursos en temas de innovación y capacitación digital, con el propósito de acercar a la ciudadanía las herramientas para un mejor aprovechamiento de la tecnología y los avances que existen actualmente en ese sentido.Señaló que estos talleres forman parte del programa de Inclusión Digital Municipal (INDIM) y comenzarán este viernes con uno de radio dirigido a niños y adolescentes entre los 8 y 14 años de edad, en la sede del Laboratorio de Innovación de Xalapa (LABIX), de 16:00 a 19:30 horas.Añadió que el siguiente curso es de seguridad e informática dirigido al público en general, previsto para el lunes 20 de junio, en este mismo lugar de 10:00 a 15:00 horas; seguido del denominado "crea tu página web" el viernes 24 y "redes sociales" el viernes 30, en la misma sede y mismo horario."Es un programa totalmente gratuito, no tiene costo, estos talleres se van a impartir en el LABIX, mucha gente no conoce este laboratorio, es un laboratorio de innovación, de capacitación en temas tecnológicos", destacó García Hernández.Asimismo, expresó que a través del área a su cargo, buscan acercar a los xalapeños, de diferentes edades, los medios tecnológicos y la tecnología, para quienes los necesitan, no tiene acceso y desean aprender."Estamos trabajando con la gente que tiene la capacidad y sobre todo los medios digitales pero este mismo programa lo estamos trabajando para llevarlo a las colonias donde las personas no tienen el acceso o la oportunidad de acudir al laboratorio, al igual que en las congregaciones y a los centros de gestión comunitaria", resaltó el funcionario municipal.