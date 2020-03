Brote de coronavirus en Estados Unidos terminaría en agosto; se prevé recesión: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la pandemia del coronavirus, que hasta el momento ha dejado más de 7 mil muertos en todo el mundo, podría terminar en julio o agosto en su país.



"Si hacemos un buen trabajo (...) se está hablando de julio, agosto, algo así", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó cuánto podría durar el brote.



En una conferencia de prensa, Trump emitió nuevas pautas para ayudar a combatir el coronavirus, incluida una recomendación de que las personas eviten las reuniones sociales de más de 10 personas, viajes innecesarios e ir a bares, restaurantes y patios de comida.



Trump dijo que las nuevas pautas de su grupo de trabajo sobre el coronavirus se aplicarán durante 15 días y están destinadas a frenar la propagación del virus.



Reconoció que el país "podría" estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia, que definió como un "enemigo invisible".



Trump ha enfrentado críticas a su manejo de la pandemia por haber minimizado su gravedad en los primeros días de la propagación del virus.



Luego de que algunas ciudades de Estados Unidos cerraran escuelas, restaurantes, teatros y cines, Donald Trump aseguró que su gobierno no ha considerado un toque de queda por el aumento de los casos confirmados de COVID-19 en su país pero que podría analizarlo para los lugares más afectados como Nueva York y Washington.



Cuando el número de infectados en todo el país supera las 3 mil 800 personas y el saldo de muertos es de 69, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció el lunes que decreta el toque de queda en este estado vecino de Nueva York.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio criticaron al presidente Donald Trump por no decretar un cierre de la actividad a nivel nacional.



"Es hora de tomar esto con seriedad, de que el Gobierno Federal haga su trabajo. No hay ningún país que haya enfrentado esto, ni China, ni Corea del Sur, sin nacionalizar el esfuerzo", dijo Cuomo a NBC.



El abanico de medidas adoptadas por estados y ciudades "es como una colcha de retazos", lamentó.



"Ahora precisamos una solución nacional", dijo de Blasio, que llamó a desplegar el ejército.



Cifras del coronavirus



El número de fallecidos por el coronavirus en el mundo superó los 7 mil, tras el anuncio de Italia que registró 349 nuevos muertos en las últimas 24 horas, según un balance realizado por la AFP con datos oficiales a las 17:00 GMT.



En total, 7 mil 7 personas han muerto de las 175 mil 536 contagiadas en el mundo con la Washigton-19. China encabeza la lista, con 3 mil 213 muertos, seguida por Italia, con 2 mil 158 muertos y cerca de 28 mil personas infectadas.