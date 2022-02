Bryan LeBarón sospecha complicidad entre delincuentes y “altas autoridades” en Veracruz

El activista y constructor mexicoamericano, Bryan LeBarón Jones, afirmó que es imposible que exista el nivel de violencia en Veracruz sin que haya complicidad entre delincuentes y autoridades de los más altos niveles.Por lo anterior, afirmó que en el plan de acción del Entendimiento Bicentenario, signado entre México y Estados Unidos, diversos congresistas del país vecino están interesados en dar seguimiento a la situación de la Entidad Veracruzana.“Sí hay investigaciones de los Gobiernos mexicanos (…); me aseguran que sí están investigando pero no me dicen más”, refirió LeBarón Jones.El activista acudió este sábado al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, para unirse al “Movimiento por la Justicia”, encabezado por el senador Dante Delgado Rannauro.Recordó que solicitó al Gobierno de Estados Unidos que investigue al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ante los altos índices de violencia que continúan persistiendo.“La cantidad de violencia, la situación no mejora. Sigue cada vez más peligroso. El abuso de poder que existe, las violaciones a los derechos humanos y las evidencias que hemos visto, los nueve cuerpos, las narcomantas. Y como yo digo, para mí, lo que he visto, lo que están sufriendo en el Estado es imposible que ocurra sin que haya complicidad de parte de la autoridad, de lo más arriba y por eso es importante esta investigación”, mencionó.Reiteró que representantes de senadores de Estados Unidos han afirmado que ya existen investigaciones de Gobiernos locales en México y su presunto nexo con criminales, aunque no le informaron si específicamente se refieren al de Veracruz.“Me dicen que existen investigaciones en proceso y que le van a dar seguimiento. Lo importante es exponerlo ante los senadores, el Presidente y sus representantes en la Casa Blanca, para que estén enterados de lo que está sucediendo (…)”.“Les interesa mucho, en especial el caso de los nexos de parte de gobernadores, personas desde el poder que cobijan a estos criminales y que facilitan el tráfico de drogas, la trata de personas y la cantidad de violencia que vivimos aquí y que cruza la frontera”, añadió.Mencionó que en lo que va de este sexenio, 120 mil mexicanos han sido asesinados y en 2021 murieron más de 100 mil personas por sobredosis de drogas, de las cuales la gran mayoría cruzan la frontera desde México hacia Estados Unidos.Sobre su adhesión al "Movimiento por la Justicia", dijo que lo hace porque su familia ha sido víctima de la injusticia y conoce el peligro que representa el abuso de la autoridad, las violaciones a los derechos humanos.