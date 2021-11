Aún y cuando no reveló cifras, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos, dijo que el ejercicio del Buen Fin, este año fue mejor que el 2020, aún y cuando hace un año fueron 12 días. En este 2021 el sector más beneficiado fue el de servicios."El sector de servicios fue una de las partes más beneficiadas. Definitivamente es un buen panorama, una buena estrategia para ayudar a los empresarios, algunos se beneficiaron un poco más, pero también esto tuvo que ver con las promociones que se hicieron".Añadió que en la actualidad se debe pensar en las estrategias que se apliquen para vender mejor, pues también la epidemia ha provocado cambios en muchas de las estrategias de promoción de los artículos. "Si nada más ponemos una lona, quizá la gente entre o no le atraiga, pues no sabe el tipo de promociones que se están ofreciendo, por eso debemos de planear muy bien nuestra forma de promocionar el producto".Recordó que el año pasado fue muy difícil el Buen Fin, porque estábamos en medio de la pandemia y eran muy pocos los vacunados a diferencia de este año. "Poco a poco ha salido más la gente, y es que ya lo habíamos comentado que el punto de liberación era la vacunación".