Buen regreso a clases, afirma Zenyazen Escobar, al concluir vacaciones decembrinas

Más de 3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos regresaron a clases este lunes luego del periodo vacacional por las festividades navideñas y fin de año. En todos los planteles se mantienen los filtros sanitarios ante el riesgo de contagios de COVID-19.El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, refirió que no se cuenta con reportes de incidencias en estas primeras horas de iniciada la actividad.“Hasta ahorita hemos tenido un buen regreso, no se ha reportado nada extraordinario y reiterarles que seguiremos trabajando de la misma forma. Este año para nosotros es muy importante, los dos que restan”, sostuvo.En ese tenor, expuso que ante el riesgo por posibles contagios de COVID-19, en todos los planteles se mantienen los filtros sanitarios, así como las medidas preventivas como es el uso del cubrebocas.“No. Hasta el momento no hemos tenido, decirles que en este regreso se van a tener todas las medidas y el cuidado necesario, los filtros que tienen los padres y madres de familia, los comités de participación de salud con madres y padres de familia”, detalló.Finalmente, reiteró el compromiso de trabajar estos dos años de la administración para lograr ubicar a Veracruz en el “Top 5” de las entidades mejor evaluadas por CONAEDU en el país.“En estos dos años tenemos que llegar al top cinco de los mejores estados evaluados”, finalizó el Secretario de Educación.