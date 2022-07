Buenos resultados de estrategia contra inseguridad trascienden al país: Cuitláhuac

Veracruz es un Estado seguro y esta situación trasciende fuera de las fronteras del país, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al señalar que el propio secretario de Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, Carlos del Toro, en su visita al puerto así lo manifestó, por lo que agradeció el gesto del funcionario estadounidense.El Jefe del Ejecutivo del Estado dijo que lo expuesto por Carlos del Toro coincide con las estadísticas dadas a conocer por las autoridades federales, donde se menciona a la entidad como una de las más seguras del país y donde los índices delictivos van a la baja.García Jiménez expuso que se ha realizado un esfuerzo importante para hacer frente a la inseguridad en la entidad, el cual ha dado frutos que han trascendido fuera del país.“Agradecer el reconocimiento que hace al Estado de Veracruz, porque en efecto los números generales indican esta circunstancia y se va sintiendo, qué bueno que ha trascendido fronteras esto, Veracruz es uno de los estados más seguros, hemos hecho un gran esfuerzo”, señaló.El mandatario estatal reconoció que esto no significa que no se presenten situaciones de inseguridad, sin embargo, el objetivo es evitarlas al máximo para dar mayor certeza a la población y a quienes transitan por la geografía estatal.“Desde luego no quiere decir que algunas cosas de inseguridad sucedan pero ya abatimos los números que nos habían dejado en administraciones pasadas y seguiremos en este esfuerzo”, aseveró.Y es que destacó que Veracruz como Estado tiene “mucho que ofrecer”, por lo que reiteró el agradecimiento al Secretario de Marina de Estados Unidos, por sus comentarios en relación a la seguridad, así como a la gastronomía y cultura veracruzana.“Tenemos mucho de lo bueno que ofrecer y también le agradezco el gesto y la mención que hace de nuestra cultura y gastronomía veracruzana, que es algo que nos distingue a nivel mundial, sobre todo la alegría con la que los veracruzanos hacemos nuestros eventos culturales y ha trascendido fronteras”, mencionó.El secretario de Marina estadounidense, Carlos del Toro, señaló que “Veracruz es una ciudad preciosa y la población, todavía más” mientras que al cuestionarlo respecto a la seguridad en la entidad manifestó: “Veracruz, muy seguro”, “la comida maravillosa, la vida, la música, todo precioso”.