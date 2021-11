Búhos Marching Band busca apoyo para ir al Desfile de las Rosas, en California

Por segunda ocasión la Banda de Música Búhos de la Escuela Secundaria Técnica 3, participará en el Desfile de Las Rosas en Pasadena, California, para lo cual está solicitando apoyo a los Gobiernos Estatal y Federal que les permitan sufragar los gastos hacia los Estados Unidos.Al respecto, su director, Eric Mota Reyes, comentó que la participación en el "magno evento" para las bandas será el 2 de enero de 2023, por lo cual tienen 13 meses para prepararse."Nos informaron el mes pasado y tenemos para prepararnos hasta diciembre del próximo año. La banda cuenta con 240 integrantes, a pesar de que venimos de pandemia, nuestra comunidad respondió bien y tenemos una buena cantidad de personas", comentó al tiempo que señaló que no sabría por ahora cuántos viajarían, pero acotó que en 2017 participaron 158."Los que no fueron no pudieron sufragar los gastos del viaje, en esta ocasión rogamos un apoyo del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal para cumplir el sueño de que todos puedan participar y así representar a Xalapa, a Veracruz y a México", comentó Mota Reyes.El director de Búhos Marching Band señaló que ya acudieron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero señaló que por la austeridad es "complicado" que les entreguen el apoyo solicitado. En el caso del Ayuntamiento de Xalapa, como la actual administración concluye en diciembre, esperarán que la próxima tome el poder en enero.Al afirmar que recursos federales sí hay, señaló que deben reorientarlos a necesidades como las que estos estudiantes tienen, sobre todo en instrumentos a los que año con año deben reparar, y para lo que la escuela invierte una fuerte cantidad cada año, sumado a lo que aportan sus papás para el mantenimiento."Quisiéramos ir la verdad con buena calidad de instrumentos. Los instrumentos que nos regalaron en el 2009 siguen beneficiando a cerca de 300 niños y a 4 mil alrededor de estos años que han encontrado en la música un escape a ciertas realidades y una actividad que realmente les brinda una formación a futuro", reiteró.Señaló que han viajado a Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y a Japón, lo que les ha brindado a los niños una nueva experiencia de vida y les ha ayudado a ampliar sus horizontes personales y musicales.Indicó que solicitan que les apoyen con instrumentos de mediana calidad para que les duren otros 10 o 20 años más, aunque el valor de éstos estaría por el orden de los 8 millones de pesos.Asimismo, apeló al "buen corazón" del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y a su interés en la educación y también al presidente Andrés Manuel López Obrador y su deseo de apoyar México, considerando que este desfile es un "escaparate" para que se conozca la ciudad, el Estado y el país, al ser transmitido en más de 130 países.