Búhos Marching Band de la Técnica 3 de Xalapa pide apoyo para comprar instrumentos

La Sociedad de Padres de Familia y la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica 3 de Xalapa solicitaron apoyo a las autoridades para la Búhos Marching Band que participará en el Desfile de las Rosas, en Pasadena, California (EU), el 2 de enero del 2023.La agrupación ha sido elegida dentro de 800 bandas de Latinoamérica para participar en este desfile; sin embargo, requieren el apoyo de las autoridades para representar dignamente el talento xalapeño ante el mundo.“No buscamos apoyo para viajar, buscamos tener instrumentos para que nuestra banda pueda crecer y que pueda proyectar para más niños por más años”, manifestó Érick Bota Reyes, director general de la banda.Asimismo, compartió que ya están tocando las puertas del gobernador Cuitláhuac García, el alcalde Ricardo Ahued y de varias dependencias y esperan recibir ayuda.El Director expuso que llevan años sin recibir apoyo del gobierno, “nuestro primer apoyo nos lo dieron en el Gobierno de Fidel Herrera, nos dio cerca de un millón 800 mil en instrumental y desde entonces no hemos recibido apoyo de ningún otro gobierno. Nuestro primer desfile fue en el 2017 y no recibimos apoyo ni de Yunes ni de Duarte”.Acerca del tiempo, los solicitantes aseguraron que están a contra reloj y necesitan una gran suma: “Necesitamos por lo menos 4 millones de pesos; con la Secretaría de Educación estamos viendo la manera y dijeron que por lo menos con una parte nos podría apoyar pero hasta ahorita no hemos visto nada seguro y el tiempo corre”.La banda requiere adquirir todos los instrumentos, ellos comenzaron con el apoyo de la escuela y cada año la banda recibe un gran apoyo de la misma pero afirmaron que mantener la banda es un gasto impresionante.“Las condiciones del instrumental son malas, nos la dieron en el 2010 y ya han pasado 12 años. Instrumentos duran hasta 20 años en las orquestas porque están en teatros y no se mojan, no se mueven. Nuestra banda es de corte americano con una esencia mexicana muy marcada, es baile, es mover el instrumento, es viajar al extranjero y ya están muy deterioradas”, dijo el director de la Marching Band.Los instrumentos que más les urgen son los más difíciles de comprar, pues por pandemia paró la producción de todo, incluyendo los instrumentos. Lo que más necesitan son tubas de marcha y percusiones.“Una tuba cuesta en promedio 150 mil pesos y tardan de 4 a 6 meses en producirlas en Japón y mandarlas”, resaltó Bota Reyes.En octubre, la banda tendrá una presentación magnanima en el estadio xalapeño, presentándose ante la presidenta del desfile.La Sociedad de Padres de Familia y la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica 3 están promoviendo evento para recaudar fondos, mismo que será el primero que llevan a cabo.Será una disco retro para exalumnos y sociedad en general. El evento se llevará a cabo el día 15 de julio, invitan a la población a acercarse a la institución y apoyar a la causa.