Burocracia y falta de sensibilidad en instancias de justicia complica búsqueda de desaparecidos

La burocracia y falta de sensibilidad que hay en las instancias de justicia para atender los casos de personas desaparecidas sólo complican más la búsqueda de ayuda para quienes pasan por una situación así, denunció la esposa de José Irwin Estrada Cárdenas.



Y es que, debido a ello, la familia fue víctima de extorsión cuando ya el abogado de profesión había sido asesinado.



José Irwin desapareció el 5 de abril y a partir de ahí comenzaron para su esposa los nueve días más tristes, “llenos de angustia y desesperación”.



El 6 de abril, tras contactar vía redes sociales a las integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, acudió a interponer la denuncia por su desaparición; sin embargo, hasta el tercer día fue turnada a la Fiscalía Especializada en Córdoba.



“Fueron días en donde me tuvieron de un lugar a otro con trámites y oficios, todo muy lento y lleno de cosas absurdas. Cuando te toca ser víctima de la delincuencia incluye pasar por trabas burocráticas que suman a la preocupación de las circunstancias”, explicó.



El 14 de abril, dijo, le entregaron el cuerpo de su esposo para darle cristiana sepultura, después de otro largo proceso de papeleo.



Señaló que después de todo ese proceso dejó de creer en la justicia del hombre.



José Irwin fue encontrado en una fosa clandestina en la comunidad de Tepoztlán, Mariano Escobedo, el pasado 13 de abril.



Sus restos, junto a los de un taxista, fueron recuperados en ese lugar gracias a la insistencia del Colectivo de Familiares de Desaparecidos, pues desde el 8 de abril se detectaron restos ahí, casi a simple vista, aunque no se había procesado el predio porque las autoridades argumentaban que se tenía que solicitar la autorización ya que se trataba de un terreno particular.



El 13 de abril, a insistencia del Colectivo, llegó personal de Servicios Periciales y fue así que se recuperaron los restos.



A pesar de que por las características de uno de ellos se presumía podría tratarse de José Irwin, la solicitud a los peritos para que les mostraran la foto de la cara recibió la respuesta a gritos de una perito: esa información no se podía dar.



Aún habrían de pasar varias horas de angustia para su esposa y padres hasta ratificar que sí era él.



Tras todo lo que vivió, la señora Montserrat dice ya no creer en la justicia de los hombres, pero sí en la divina. Hoy sólo le queda el recuerdo de su esposo, “un hombre bueno”.