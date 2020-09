Burócratas de guardia por COVID acuden a mitin de MORENA, en Coatzacoalcos

Durante el encuentro político de apoyo a la dirigencia estatal de MORENA del candidato, Esteban Ramírez, quien fue secretario particular de Cuitláhuac García; funcionarios de Coatzacoalcos y de otros municipios participaron en horas laborales, pero se advirtió que sin goce de sueldo.



Entre los presentes se apreció a la regidora de educación Eusebia Cortés, Benito Soriano, la alcaldesa de Moloacán, María del Carmen Prieto Mortera.



Asimismo la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Esmeralda Mora Zamudio, el de la dirección de atención para discapacitados José Juan Ríos Ramírez y de la oficina particular del alcalde, Rafael Olaf.



Aunque durante estos meses varios de ellos no acuden a sus oficinas para evitar contagios, usuarios de redes sociales criticaron que a los actos políticos sí se dan cita.



Ante la presencia de los medios de comunicación, se especificó en varias ocasiones que los presentes estaban ahí con permiso y sin goce de sueldo.

Aunado a ello, al finalizar el evento se repartió tortas a los presentes de manos de servidores de la nación.



Dos horas después todos se retiraron del lugar que se vio repleto de militantes de Morena.