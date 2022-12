Busca COPARMEX que Córdoba tenga área de restaurantes tipo “Polanco”

La COPARMEX busca que Córdoba tenga una zona exclusiva de restaurantes con paseos peatonales, es decir cerrar calles a la circulación y que se tenga un punto tipo "Polanco", señaló el presidente del organismo empresarial, Sabás Flores Mora."El turismo viene, gasta y reactiva el comercio, solicitamos el cierre de la colonia San José, es decir volver totalmente peatonal y turístico la avenida 9 de la calle 10 a la 22, como las ciudades europeas, la colonia San José se volvería el Polanco de la ciudad".Si bien Córdoba es importante por sus cafeterías dijo que la iniciativa privada está preocupada porque a nivel Estado hay carencia total de proyectos económicos, no hay un plan para atraer inversiones como lo tiene Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí porque sus gobiernos tienen un plan para atraer inversiones y Veracruz no lo tiene.Dijo que lo vienen señalando desde abril pasado y es preocupante porque hoy en día las inversiones no vienen solas.A la par se dijo preocupado porque el Estado está regresando dinero a la Federación por sub ejercicio y "esto es que no tienen la capacidad de ejercer el presupuesto que les asignó la Federación y es una estupidez que por un lado regresan dinero y por otro se endeuda, entonces para qué se endeudan si no están haciendo obras", cuestionó.Ante este panorama urgió que haya proyectos que atraigan inversiones para la ciudad de Córdoba.