Busca el Sistema Estatal Anticorrupción afiliación al IMSS; trámites van lentos

Señor Joaquín Rosas Garcés

Director de Al Calor Político



Estimado Director:



Por medio de la presente me dirijo a Usted en relación a las notas periodísticas publicadas en el portal referido y firmadas por el señor Jair García, la primera de ellas de fecha 30 de marzo del año en curso e intitulada “Secretario del Sistema Anticorrupción de Veracruz ‘dobletea’ como docente de UV” y la de fecha 31 de marzo del año en curso que lleva como encabezado “Sistema Anticorrupción de Veracruz no paga cuotas de su personal al IMSS”.



Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución General de la República, respetuosamente, a manera de réplica, solicito pueda ser incluidas en su portal las siguientes líneas:



En relación a la Nota del 30 de marzo de 2021:



Es cierto que me desempeño como docente y como servidor público, pero mis cargas académicas no se contraponen con mi horario laboral, tal y como lo refiere el señor García. Como todos saben, a raíz del severo recorte presupuestal que sufrió la Secretaría Ejecutiva a mi cargo en el 2019 y 2020, una de las medidas de contención del gasto fue establecer un horario corrido, de lunes a viernes, de ocho a quince horas, ello con la finalidad de ahorrar en temas de pago de luz y agua (aspecto que ha funcionado), por lo que es inexacto lo que el señor García “supone”, de que el horario del organismo es hasta las ocho de la noche.



En relación a lo que denominó como “dobleteo”, debo señalar que mi caso no es único en el servicio público, pues basta revisar al interior de las dependencias públicas cuántos servidores públicos complementan (válidamente) sus actividades con la docencia, ya sea en instituciones educativas públicas o privadas. Además, la Constitución del estado de Veracruz señala en su artículo 82, penúltimo párrafo, que quienes tenemos empleos en el ramo de la enseñanza sí podemos ocupar dos o más cargos con carácter remunerado, hipótesis en la que se encuentra el suscrito y muchos servidores públicos de la federación, los estados y los municipios.



Nota del 31 de marzo de 2021:

En relación a que el Sistema Anticorrupción de Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, no paga las cuotas del IMSS correspondientes, esta información está fuera de contexto y es inexacta.



Es inexacta porque la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, hasta esta fecha, no se encuentra afiliada al IMSS, porque en principio no nos correspondería afiliarnos como empleados estatales a dicho organismo, por tanto no existe la obligación formal de realizar el pago de las cuotas; lo que sí se busca es la incorporación convenida con el IMSS, situación que aún no se logra, pero que está en curso.



Por otro lado, es descontextualizada porque en poder del suscrito obra el soporte documental que avala las gestiones realizadas por el organismo a mi cargo en el rubro de la seguridad social: oficios dirigidos a la titular del IPE y contestación de su Subdirección Jurídica señalándonos las razones por las cuales no pueden afiliarnos al IPE, aspecto que no es por falta de diligencia sino al carácter administrativo de las plazas que otorgó SEFIPLAN a la Secretaría Ejecutiva en el 2018 cuando se creó el organismo (Empleados Temporales Administrativos). Al cerrársenos esa puerta decidimos acudir tanto al IMSS como al ISSSTE para explorar alternativas para cumplir con este tema, en ambos casos nos solicitaron el acuerdo de nuestro Órgano de Gobierno en donde autorizaran: 1) la firma del convenio de adhesión y 2) la solicitud al Ejecutivo del Estado para que nos brinde su aval solidario para la firma de dicho convenio.



Una vez analizadas nuestras opciones optamos por buscar nuestra incorporación al IMSS.



En esa tesitura, las gestiones en el tema de seguridad social se vienen realizando desde el 2019, pero el suscrito tiene limitaciones en cuanto hace a las atribuciones, siendo el Órgano de Gobierno de este Sistema (conformado por la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la Auditora General del ORFIS, la Fiscal Anticorrupción de Veracruz, la Contralora General del Estado, un Representante del Consejo de la Judicatura de Veracruz, la Presidenta del IVAI y el Presidente del TEJAV) el único que podía autorizar dicha medida de acuerdo a lo que solicitaba el propio IMSS y lo que marca nuestra normativa interna. Este acuerdo se buscó desde finales de 2019 y durante el 2020, pero la pandemia complicó el panorama en cuanto hace a las sesiones y posteriormente no fue posible celebrar la 5ª y 6ª sesión extraordinaria, a mediados del año pasado, en donde se iba a votar este tema.



Para septiembre y octubre de 2020 se instruyó al suscrito que se preparara la 2ª y 3ª sesión ordinaria en donde los temas fueron propuestos por los titulares del Órgano de Gobierno, no fue posible contemplar el tema de la Seguridad Social. Fue hasta la 4ª sesión ordinaria, en diciembre del 2020, en donde se incluyó el tema de la Seguridad Social, y debido a la total apertura y acompañamiento que ha tenido el IMSS con el organismo a mi cargo para darle solución a este tema el Órgano de Gobierno avaló lo propuesto por el suscrito en el sentido de incorporarnos al IMSS. Finalmente no omito mencionarle que ahora que ya se cuenta con el acta de la 4ª Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, debidamente firmada y con el acuerdo que autoriza, le hemos solicitado al Gobernador del Estado que nos brinde su ayuda para fungir como aval solidario en el trámite ante el IMSS a fin de cumplir con esta responsabilidad social.



Estimado Director,



Soy un creyente de que la libertad es un elemento sine qua non para que las sociedades transiten hacia una verdadera democratización. En ese sentido, reconozco la valía social de su medio así como del trabajo periodístico que realiza el señor Jair García. Es por ello que agradezco que a través de su trabajo periodístico se haya hecho público el tema de la seguridad social de las y los trabajadores adscritos a la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, le agradezco que haya sido el portavoz de este tema tan complejo y que, a su vez, se me haya abierto la oportunidad de poder explicar lo que ha venido ocurriendo con el mismo



Quedo de Usted y del señor García para poder ampliarle la información que ha venido manifestando a fin de que pueda ahondar en su trabajo periodístico, sí así lo desea; lo anterior porque hay aspectos que, por disposición legal, no están en mis manos y pareciera ser que sí, por que como él lo dice ya 2 otrora titulares de las dependencias públicas que conforman el Sistema Anticorrupción de Veracruz (IVAI y Contraloría General del Estado) conocían la situación de la seguridad social, pero los cambios en las titularidades y la emergencia sanitaria fueron determinantes en el retraso de las gestiones de este importante tema.



Agradeciendo de antemano su atención, y la publicación de la presente réplica a las notas antes descritas, le envío un cordial saludo.



Mtro. Carlos Quiroz Sánchez.